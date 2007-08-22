(TEST) Clean Up Earth (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Vendredi 3 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Aspirant aspirateur

J'avoue, niveau aspirateur, j'suis pas au top. Je suis un peu une feignasse. Je laisse volontiers cette tâche à ma chère, tendre et aimante épouse. Alors n'allez pas de suite crier à la masculinité toxique ou au patriarcat nocif : je fais plein d'autres trucs. Notamment, c'est moi qui suis aux fourneaux.D'ailleurs, pour répartir un peu plus les tâches ménagères, j'ai récemment décidé de m'occuper un peu plus de cette histoire d'aspiration. J'ai acheté un robot aspirateur. Je vous dit que je suis un peu une feignasse. Bon, ça n'enlève pas le besoin de passer l'aspirateur, le vrai, mais disons que ça permet d'espacer un peu plus les séances.Mais je me soigne. La preuve, je teste des jeux d'aspirateur.