- MotorSlice : le nouveau jeu de parkour arrive en mai

Publié le Vendredi 3 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Il fait comme il lui plait

Motorslice vient d'être annoncé pour le mois de mai sans plus de précision. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est développé par Regular Studio et édité par Top Hat Studios.Motorslice est un jeu de parkour. Mais pas seulement. Ajoutez de la plateformes, de l'aventure, mais aussi de l'action et du combat de boss. Un mélange des genres qu'il tient de ses inspirations telles que Prince of Persia et Mirror's Edge.Vous allez incarner P, une jeune fille qui explore un monde abandonné, avec de gigantesques structures... Il fadura courir sur les murs, sauter, se baisser, glisser et même se servir de sa tronçonneuse pour se propulser... de nombreux mouvements sont à découvrir pour progresser de manière fluide dans les niveaux.Et il y aura des combats, avec des machines monstrueuses et infernales.Mais tout va bien.Une nouvelle bande-annonce a été diffusée.