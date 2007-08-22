Dernières actus
Masters of Albion : le nouveau j...
Vaiana : La légende du bout du ...
Who are you?, un jeu d'horreur a...
Minecraft Dungeons II annoncé p...
Publié le Mardi 24 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles
Cowabunga !J'avoue n'avoir jamais eu le moindre intérêt pour les tortues ninjas. C'est con, c'est niais, ça ne m'a jamais plu. Et les films sont nuls. Perso, l'histoire de 4 reptiles avec un QI de mollusque qui sont entraînés par un rat dans les égouts et qui se nourrissent de pizzas... bah... ça me laisse de marbre.
Le plus ridicule étant leurs bandeaux, qui cachent une partie de leurs visages, pour ne pas se faire reconnaître. Parce que tu crois qu'y'en a des tonnes, de tortues qui se promènent sur leurs pattes arrières, 'spèce de gros débile ?
En plus, quand on voit la gueule de leurs pizzas, on se dit qu'elles n'ont aucun goût.
Enfin, anatomiquement parlant, vous avez déjà vu des pattes de tortues ? C'est gros, flasque et ça n'a pas de doigt. Alors comment tu la tiens, ton épée, pov'naze !? Avec les dents ?
Nan, les Tortues Ninja, c'est de la merde.
Mais Théo a quand même testé l'extension Magic.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
- (TEST) Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu (Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Sintopia débarque le 16 avril
- Nippets : le jeu de cache-cache sort le 7 avril
- Pokémon Champions arrive le 8 avril
- Zoo Simulator débarque sur Xbox Series
- Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sort demain
- Little Nightmares – Broken Promises, le court métrage d'animation sélectionné au Festival d'Annecy
- Gacha Capsule Shop Simulator - Akihabara, un jeu de collections japonaises
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD