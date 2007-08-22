(TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles

Publié le Mardi 24 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Cowabunga !

J'avoue n'avoir jamais eu le moindre intérêt pour les tortues ninjas. C'est con, c'est niais, ça ne m'a jamais plu. Et les films sont nuls. Perso, l'histoire de 4 reptiles avec un QI de mollusque qui sont entraînés par un rat dans les égouts et qui se nourrissent de pizzas... bah... ça me laisse de marbre.Le plus ridicule étant leurs bandeaux, qui cachent une partie de leurs visages, pour ne pas se faire reconnaître. Parce que tu crois qu'y'en a des tonnes, de tortues qui se promènent sur leurs pattes arrières, 'spèce de gros débile ?En plus, quand on voit la gueule de leurs pizzas, on se dit qu'elles n'ont aucun goût.Enfin, anatomiquement parlant, vous avez déjà vu des pattes de tortues ? C'est gros, flasque et ça n'a pas de doigt. Alors comment tu la tiens, ton épée, pov'naze !? Avec les dents ?Nan, les Tortues Ninja, c'est de la merde.Mais Théo a quand même testé l'extension Magic.