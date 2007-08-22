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Publié le Mardi 24 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Masters of Albion : le nouveau jeu de Peter Molyneux
Le retour du RoiMasters of Albion est un nouveau jeu, mélange de jeu de rôle et de jeu de gestion, avec du God-Game par-ci par-là, développé par le studio 22cans, chez qui l'on retrouve Peter Molyneux (Populous, Black & White, Fable...).
Vous allez découvrir le monde d'Albion et le façonner à votre envie. Vous allez pouvoir construire des bâtiments, créer des villes et des villages, mais aussi exploiter des mines, fabriquer des objets...
Votre quête va s'étendre sur des siècles, à modeler comme bon vous semble le monde d'Albion. Si le jour est consacré à la création, la nuit, les habitants se terrent. C'est à ce moment-là que vous pouvez incarner un héros et partir combattre le mal. Vous pourrez les équiper, les faire progresser, les améliorer au fil du temps et même découvrir des pouvoirs magiques.
Zombies, loups-garous, trolls et autres monstres attaquent votre ville...
Le jeu sort le 22 avril prochain sur PC, sur Steam. Inscrivez-vous dès à présent pour la bêta, sur le Discord du jeu.
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