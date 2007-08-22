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Publié le Mardi 24 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Vaiana : La légende du bout du monde, la nouvelle bande-annonce
Dwayne les bouclettesRetrouvez Dwayne "The Rock" Johnson dans le rôle du demi-dieu Maui, affublé d'une longue perruque à boucles, dans Vaiana : La légende du bout du monde.
Il s'agit de la version live (avec de vrais acteurs), du film d'animation Vaiana.
Le film est réalisé par Thomas Kail, avec Dwayne Johnson, donc, mais aussi Cahterine Laga'aia, John Tui, Franke Adams, Rena Owne.
Il sort le 8 juillet 2026 sur les écrans. Et une nouvelle bande-annonce a été dévoilée !
Perso, ça me donne surtout envie de partir en vacances.
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