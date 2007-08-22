(TEST) WWE 2K26 (PC, PS5, Xbox Series)

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Publié le Lundi 23 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

 

(TEST) WWE 2K26 (PC, PS5, Xbox Series)

Entre nostalgie et combat

Notre ami Théo n'a pas seulement été élevé aux cartes Magic et aux Comics de chez Marvel et DC. Il a aussi eu, durant son adloescence, une certaine passion pour le catch.

La mise en scène, les costumes, le show, la folie sur et en-dehors du ring...

Alors on a cru bon de lui donner à tester WWE 2K26. Jusqu'à ce qu'il se mette à se promener en bottes de cuir, avec un chapeau de cow-boy et une cape ressemblant étrangement à la nappe à carreaux de chez ses parents. Torse-nu. En slip Pat'Patrouille.

Alors bon, vous me direz, on peut tout à fait fermer les yeux quand on le croise. Mais le problème, c'est que quand on le croise, justement, il tente de nous faire une prise de catch. Sylvain est souple, il a réussi à s'en défaire. Vincent est rapide, il a réussi à l'éviter. Moi... j'suis moi, il n'a pas réussi à me bouger.

Mais le chat qui squatte la rédac... le pauvre...

 

 
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