Publié le Lundi 23 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Retro baston

Machine Gun Fury est sorti sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nitnendo Switch. Pour rappel, il s'agit d'un jeu rétro, sorti sur PC en 2022.Il s'agit d'un jeu qui s'inspire des meilleurs jeux des années 80.On y retrouve des clones de hits de cette époque comme Green Beret, 1941, Commando...Trois personnages sont disponibles. Le but ? On s'en fout. Faut tuer des gens, des ennemis qui font rien qu'à terroriser le monde. Et ça va péter dans tous les sens.Gameplay retro, graphismes retro, sons retro...Le jeu est à découvrir en vidéo, histoire de titiller votre fibre nostalgique.