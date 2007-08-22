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Publié le Lundi 23 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Starbites sortira le 21 mai sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch 2
Quelles voix de merdeNouveau RPG Science-Fiction, Starbites est un jeu développé par Ikina Games Co Ltd et édité par NIS America. Il sortira le 21 mai sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch 1 et 2. Les versions PS5 et Nintendo Switch auront droit à une sortie en boîte distribuées par Microids.
Le jeu se passe sur la planète Bitter, une planète désertique dans une ambiance post-apocalyptique. Une jeu femme, Lukida, récupère des objets et ressources trouvées dans des épaves et des ruines. Lorsqu'une attaque menée par un robot géant s'abat sur la planète, Lukida est emportée dans une quête pour sauver les siens...
Le jeu propose des combats au tour par tour. Chaque personnage est équipé d'un Motorbot, qu'il pilote. Un robot de combat équipé de divers armements. Vous pourrez les améliorer au fil du jeu et les doter de divers gadgets.
Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. En v.o. Avec des voix typiques de ces animes detestables qui vous vrillent les nerfs.
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