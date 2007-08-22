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Publié le Lundi 23 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Désert cramoisi

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Crimson Desert
  2. Counter-Strike 2
  3. The Seven Deadly Sins: Origin
  4. Slay the Spire 2
  5. Call of Duty: Modern Warfare
  6. Cyberpunk 2077
  7. Baldur's Gate 3
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Resident Evil 3
  10. Clair Obscur: Expedition 33
  11. Euro Truck Simulator 2
  12. Dead by Daylight
  13. ARC Raiders
  14. EA SPORTS FC 26
  15. Ready or Not
  16. ELDEN RING
  17. Sons Of The Forest
  18. ARK: Survival Ascended
  19. HELLDIVERS 2
  20. Cities: Skylines II

 

 
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