Steam : les soldes du printemps

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Publié le Samedi 21 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du printemps

Full pollen

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. Et ce sont les soldes du printemps qui ont cours cette semaine. Elles dureront jusqu'au 26 mars à 18h.

Retrouvez une sélection de jeux, non exhaustive. N'hésitez pas à aller sur le site pour trouver plus de titres.

Les prix cassés à la Une
  • Chivalry II
  • Scorn
  • Outward
  • Tom Clancy's The Division 2
  • Worms WMD
  • Fallout New Vegas
  • Remnant from the ashes
  • The Long Dark
  • Call of Duty Modern Warfare
  • Dying Light
  • Star Wars Jedi Survivor
  • The Last Spell
  • Vampyr
  • Civilization V
  • Metro Last Light Redux
  • Resident Evil 3
Les jeux mis en avant : 
  • Battlefield 6
  • Bladur's Gate 3
  • Elden Ring
  • Arc Riders
  • Helldivers II
  • Megabonk
  • Ready or Not
  • Europa Universalis V
  • Dead By Daylight
  • Quanrantine Zone
  • Hearts of Iron IV
  • Anno 117 Pax Romana
  • Clair Obscur Expedition 33
  • Call of Duty Black Ops 7
  • Dispatch
  • Crusader Kings III
  • Elden Ring Nightreign
  • Cyberpunk 2077
  • Hollow Knight Silksong
  • Risk or Rain 2
  • Forza Horizon 5
  • Dying Light The Beast
  • StarRupture
  • Stardew Valley
  • Red Dead Redemption II
  • Ark Survival Ascended
  • Cairn
  • Football Manager 26
  • Warhammer 40,000 Space Marine II
  • No Man's Sky
  • Borderlands 4
  • Euro Truck Simulator 2
  • Diablo IV
  • Silent Hill f
  • Escape from Tarkov
  • Fallout 76
  • Hades II
  • Digimon Story Time Stranger
  • Split Fiction
  • Kingdom Come Deliverance II
  • NBA 2K26
Les jeux d'aventure
  • Red Dead Redemption II
  • Arc Survival Ascended
  • Sons of the Forest
  • Kingdom Come Deliverance II
  • GTA V
  • Rust
  • Baldur's Gate 3
  • Forza Horizon 5
  • Sea of Thieves
  • Clair Obscur Expedition 33
Les jeux de stratégie en temps réel
  • Hearts of Iron IV
  • Crusader Kings III
  • Age of Empires II
  • Total War : Warhammer II
  • Age of Empire IV
  • Anno 117 Pax Romana
  • Anno 1800

 

 
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