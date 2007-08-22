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Publié le Samedi 21 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du printemps
Full pollenSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. Et ce sont les soldes du printemps qui ont cours cette semaine. Elles dureront jusqu'au 26 mars à 18h.
Retrouvez une sélection de jeux, non exhaustive. N'hésitez pas à aller sur le site pour trouver plus de titres.
Les prix cassés à la Une :
- Chivalry II
- Scorn
- Outward
- Tom Clancy's The Division 2
- Worms WMD
- Fallout New Vegas
- Remnant from the ashes
- The Long Dark
- Call of Duty Modern Warfare
- Dying Light
- Star Wars Jedi Survivor
- The Last Spell
- Vampyr
- Civilization V
- Metro Last Light Redux
- Resident Evil 3
- Battlefield 6
- Bladur's Gate 3
- Elden Ring
- Arc Riders
- Helldivers II
- Megabonk
- Ready or Not
- Europa Universalis V
- Dead By Daylight
- Quanrantine Zone
- Hearts of Iron IV
- Anno 117 Pax Romana
- Clair Obscur Expedition 33
- Call of Duty Black Ops 7
- Dispatch
- Crusader Kings III
- Elden Ring Nightreign
- Cyberpunk 2077
- Hollow Knight Silksong
- Risk or Rain 2
- Forza Horizon 5
- Dying Light The Beast
- StarRupture
- Stardew Valley
- Red Dead Redemption II
- Ark Survival Ascended
- Cairn
- Football Manager 26
- Warhammer 40,000 Space Marine II
- No Man's Sky
- Borderlands 4
- Euro Truck Simulator 2
- Diablo IV
- Silent Hill f
- Escape from Tarkov
- Fallout 76
- Hades II
- Digimon Story Time Stranger
- Split Fiction
- Kingdom Come Deliverance II
- NBA 2K26
- Red Dead Redemption II
- Arc Survival Ascended
- Sons of the Forest
- Kingdom Come Deliverance II
- GTA V
- Rust
- Baldur's Gate 3
- Forza Horizon 5
- Sea of Thieves
- Clair Obscur Expedition 33
- Hearts of Iron IV
- Crusader Kings III
- Age of Empires II
- Total War : Warhammer II
- Age of Empire IV
- Anno 117 Pax Romana
- Anno 1800
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