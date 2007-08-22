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Publié le Vendredi 20 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
RuneScape: Dragonwilds dévoile une nouvelle région
Il est temps de déménagerSorti en avril de l'année dernière, RuneScape: Dragonwilds est actuellement en accès anticipé sur PC, sur Steam. Il est proposé à moins de 30 €.
Spin-off du MMO sorti en 2001, RuneScape: Dragonwilds est un jeu de survie jouable en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs.
Le jeu vous entraîne à Ashenfall, dans un monde où les dragons sèment la terreur. Vous devrez les affronter un par un jusqu'à aller tuer leur reine.
Il vous faudra aussi bâtir votre chez-vous, récolter, construire, récupérer des ressources et, bien entendu, effectuer des quêtes périlleuses en affrontant des ennemis innombrables.
Le jeu est développé par Jagex.
Une nouvelle mise à jour est annoncée pour le 31 mars. Elle offrira une nouvelle région à explorer. Elle permettra aussi d'augmenter le niveau de ses capacités jusqu'à 99.
Deux nouvelles régions sont prévues pour cette année. Et dès le mois d'avril, la possibilité de pêcher sera ajoutée.
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