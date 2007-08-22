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Publié le Vendredi 20 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Kena: Bridge of Spirits sort le 26 mars sur Nintendo Switch 2
Kena vaut ?On vous en a parlé il y a quelques jours : Kena: Bridge of Spirits arrive sur Nintendo Switch 2. La date de sortie n'avait pas été annoncée, c'est chose faite : le jeu débarque le 26 mars, soit la semaine prochaine. Une nouvelle vidéo a été mise en ligne pour accompagner cette révélation.
Pour rappel, Kena: Bridge of Spirits est un jeu d’action aventure mêlant narration, exploration, puzzle et combat. Vous allez y incarnet Kena, une jeune guide spirituelle qui cherche à ramener l’équilibre dans un ancien village. Pour cela, elle va devoir libérer les esprits prisonniers de la forêt. Elle sera accompagnée par l'un d'eux.
Le jeu est sorti en 2021 sur PC, PS4 et PS5 et en 2024 sur consoles Xbox. Une suite est attendue cette année sur PC et PS5.
Le jeu proposera tous les DLC sortis, inclus dans la version.
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