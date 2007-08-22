(TEST) Manette Turtle Beach Afterglow Wave Wireless Nintendo Switch 2

Publié le Jeudi 19 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une manette belle et efficace

Pas envie de vous ruiner pour une manette officielle, qui ne vous servira que pour quelques jeux ? On vous comprend, nous non plus.Il existe de nombreuses autres alternatives, pas toujours de bon goût, pas toujours de bonne qualité, certes, peu chères, mais qui vous claquent rapidement entre les mains ou sont aussi précises qu'un aveugle lors d'un concours de tir à l'arc.Mais il existe aussi des produits sous licence officielle Nintendo, gage de qualité.Cette nouvelle manette fait partie de cette dernière catégorie. Nous l'avons testée. Voici les résultats.