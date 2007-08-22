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Publié le Jeudi 19 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Overthrown sort en version finale sur PC, PS5 et Xbox Series
Lance-moutonsSorti en accès anticipé en décembre 2024, le jeu Overthrown vient de débarquer en version finale. Non plus seulement sur PC, mais aussi sur PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un jeu de construction en monde ouvert. Il est développé par Brimstone et édité par Maximum Entertainment.
Avec ses graphismes colorés et caricaturaux, Overthrown vous propose de construire votre royaume comme bon vous semble : créez des bâtiments, définissez des champs et leur culture, abattez des arbres, récoltez diverses ressources... il faut que votre village tourne et prospère.
Vous devrez aussi le protéger contre les attaques de bandits et de mutants.
De nombreux bâtiments et de nombreuses usines sont disponibles à la construction. Et n'oubliez pas : tout se jette. Parfaitement, vous pourrez jeter plein de trucs. Sur plein de monde. et courir très vite, jusqu'à marcher sur l'eau...
Le jeu est aussi jouable en coop, jusqu'à six.
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