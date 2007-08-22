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Publié le Jeudi 19 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Valor of man est sorti
Moisson d'âmesIncarnez Alistair, un avatar de la destruction, que la mort envoie récolter les âmes. La mort ne faisant plus son travail, le monde a été plongé dans le chaos. A vous de prendre le relais, donc.
Valor of Man est un RPG tactique avec des mécanismes de roguelike. Il est développé par Legacy Forge et édité par Numskull Games.
Le jeu propose quelques 60 types d'ennemis différents, plus de 750 options d'évolution de personnage, 10 niveaux de difficulté et le jeu est intégralement traduit en français.
Vous pourrez choisir vos compagnons parmi les 12 classes de héros disponibles, et les faire évoluer avec quelques 250 capacités, 250 objets et plus de 150 artefacts.
Les niveaux sont, eux, générés de manière aléatoire.
Le jeu sort aujourd'hui, sur PC, sur Steam. Une démo est disponible pour tester le jeu avant.
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