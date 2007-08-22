Grime II aussi sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 18 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu sans forme fixe

Grime II est un metroidvania annoncé pour le 31 mars, sur PC. Il vient aussi d'être confirmé sur PS5 et Xbox Series. Le jeu est développé par le studio Clover Bite et édité par Kwalee.Se déroulant dans un univers surréaliste, Grime II vous plonge dans un monde aussi étrange que dérangeant. Vous incarnez un voleur de forme. Un "sans-forme" qui peut imiter les créatures que vous allez rencontrer.Selon les formes que vous allez absorber, vous pourrez les réutiliser en combat ou pour parcourir les niveaux. Chaque lieu est halluciné : des onbles géants, des vases démesurées, peuplés de créatures complètement loufoques...Une nouvelle vidéo de gameplay a été publiée.