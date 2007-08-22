Dernières actus
Project Songbird s'offre une nou...
Xbox Game Pass : encore plus de ...
(TEST) John Carpenter’s Toxic ...
Publié le Mercredi 18 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Monopoly : Star Wars Heroes vs. Villains annoncé pour le 11 juin
Le jeu le plus vendu au mondeUbisoft lancera sa version jeu vidéo du jeu de plateau le plus vendu au monde, le Monopoly, mais version Star Wars cette fois-ci, avec des gentils et des méchants. Monopoly : Star Wars Heroes vs. Villains le 11 juin. Le jeu est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 1 et 2.
Développé par Behavior Interactive, le jeu revisite le plateau du Monopoly en y ajoutant les lieux les plus iconiques de la saga. Les règles ont également été adaptées. Les joueurs pourront choisir des héros comme Luke Skywalker et la Princesse Leia ou des méchants comme Dark Vador ou Dark Maul. Chaque personnage dispose de capacités uniques pouvant influencer les lancers de dés.
Ajoutez des scènes cinématiques, des thèmes spéciaux...
Le jeu proposera aussi des modes 2v2 ou 3v3 pour jouer en équipes.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
Dernières Vidéos
- Rival Stars Horse Racing débarque sur PlayStation et Xbox
- Restore Your Island! sortira le 9 avril
- AI.VI : le FPS Tower Defense avec des robots est sorti
- Overthrown sort en version finale sur PC, PS5 et Xbox Series
- Captain Tsubasa 2 : nouvelle vidéo de gameplay pour Olive et Tom
- Cleaner Company, un jeu de nettoyage SF en coop
- THQ Nordic annonce de nouveaux jeux sur Nintendo Switch 1 et 2
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD