Monopoly : Star Wars Heroes vs. Villains annoncé pour le 11 juin

Publié le Mercredi 18 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le jeu le plus vendu au monde

Ubisoft lancera sa version jeu vidéo du jeu de plateau le plus vendu au monde, le Monopoly, mais version Star Wars cette fois-ci, avec des gentils et des méchants. Monopoly : Star Wars Heroes vs. Villains le 11 juin. Le jeu est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 1 et 2.Développé par Behavior Interactive, le jeu revisite le plateau du Monopoly en y ajoutant les lieux les plus iconiques de la saga. Les règles ont également été adaptées. Les joueurs pourront choisir des héros comme Luke Skywalker et la Princesse Leia ou des méchants comme Dark Vador ou Dark Maul. Chaque personnage dispose de capacités uniques pouvant influencer les lancers de dés.Ajoutez des scènes cinématiques, des thèmes spéciaux...Le jeu proposera aussi des modes 2v2 ou 3v3 pour jouer en équipes.