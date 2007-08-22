Dernières actus
LEGO Batman : L'Héritage du Che...
Rockbeasts : un jeu de managemen...
Cleaning Up!, un jeu d'aspirateu...
Poly Fighter, un roguelike inspi...
Publié le Mardi 17 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
C4SH le Roublard, un nouveau chasseur pour Borderlands 4
Casino royaleBorderlands 4 est sorti en septembre dernier. Vous pouvez retrouver notre test ici. Le jeu est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais le jeu ne se repose pas sur ses lauriers, puisqu'il proposera du contenu gratuit prochainement.
C'est un nouveau chasseur, C4SH le Roublard, qui débarque dans le jeu. Il s'agit d'un Casinobot habillé de lambeaux de vêtements.
Il est inclus dans le nouveau DLC payant, à sortie le 26 mars prochain, intitulé Pack Histoire 1 : Mad Ellie et l'Arche des damnés. Il comprendra de nouvelles missions scénarisées, une nouvelle zone de carte, le Glacier des murmures et du nouveau butin.
A découvrir en vidéo.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
Dernières Vidéos
- C4SH le Roublard, un nouveau chasseur pour Borderlands 4
- LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sortira le 22 mai 2026
- Rockbeasts : un jeu de management de groupe de rock
- Cleaning Up!, un jeu d'aspirateur
- Poly Fighter, un roguelike inspiré de Street Fighter
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD