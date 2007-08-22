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Publié le Lundi 16 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
The Occultist dévoile un nouveau carnet de développeurs
Vous allez flipperUn nouveau developer diary du jeu The Occultist a été diffusé. On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu développé par Daloar et édité par Daedalic Entertainment. Il est prévu sur PC, sur Steam, où une démo gratuite est disponible, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.
Le jeu raconte l'histoire d'Alan Rebels, spécialiste du paranormal. Alan se rend sur l'île de Sacrepierre. Il doit y élucider la disparition soudaine de son père. L’île de Sacrepierre était habitée jusqu’en 1950 par une secte qui s'est rendue coupable de meurtres et de sacrifices rituels. Personne ne s'est rendu sur l'île depuis...A l'aide de son pendule occulte, un objet dont l'origine est inconnue, Alan va mener l'enquête. Et il va interagir avec les âmes torturées qui hantent les lieux. Même si, parfois, mieux vaut les éviter pour ne pas réveiller leur colère...
Le jeu est attendu pour le 8 avril.
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