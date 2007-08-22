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Publié le Lundi 16 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Le Royaume du TCG : un salon sur les cartes de collection
CartamanieLa 3e édition du Royaume du TCG aura lieu les 4 et 5 avril prochain au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Un salon dédidé aux cartes à jouer et à collectionner, un lieu d'échanges, d'achat, de recontres...
Plus de 100 exposants seront présents.
Au menu, des produits rares, des exclusivités et des œuvres originales. Vous aurez aussi la possibilité de faire une gradation de vos cartes, processus qui permet l’évaluation officielle de l’état d’une carte à collectionner, afin de certifier sa qualité et son authenticité.
Il y aura aussi des tournois TCG avec des compétitions sur des licences comme Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Disney Lorcana, One Piece, Star Wars, mais aussi de nouvelles comme Riftbound ou Rise. Sans oublier des compétitions de jeux vidéo. Des bornes d’arcade et des espaces de réalité virtuelle seront proposés.
Ajoutez des concerts, des expos, des conférences... mais aussi des ouvertures de boosters...
Rendez-vous sur le site officiel pour plus d'informations, pour acheter votre billet (24,90 € pour une journée, 39,90 € pour les deux jours, 59,90 € l'entrée VIP comprenant un sac de goodies, gratuit pour les moins de 8 ans), découvrir les nombreux invités, mais aussi vous inscrire aux tournois (35,90 €, accès au salon inclus).
Bref, si vous aimez les cartes à collectionner, même les vieilles (vous pourrez retrouver des séries des années 80 et 90 comme Ghostbusters, Star Wars...) vous savez où vous rendrez ce week-end là !
On vous prépare un reportage sur l'événement.
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