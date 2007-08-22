Subnautica 2 dévoile son nouveau mode de construction de base

Publié le Lundi 16 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un chez-moi sous l'eau

Initialement prévu pour la fin d'année dernière, Subnautica 2 sortira finalement cette année. Il sortira en accès anticipé, dans un premier temps. Il est prévu sur PC et Xbox Series.Subnautica 2 est un jeu développé par Unknown Worlds et édité par KRAFTON, Inc.Dans le jeu, les joueurs exploreront un nouvel océan alien, avec de nouveaux biomes, de nouvelles créatures, à la recherche de nouveaux secrets...Le jeu sera jouable en coop jusqu'à 4.On nous promet un jeu plus vaste, plus fourni, avec plus d'espèces à découvrir... et bien entendu, plus beau.Vous pourrez notamment construire votre base et la personnaliser. C'est sur ce dernier élément que la nouvelle vidéo s'attarde.