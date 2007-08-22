Dernières actus
Will: Follow the Light annoncé ...
Directive 8020 : le nouveau jeu ...
Barbarian Saga: The Beastmaster,...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 16 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Subnautica 2 dévoile son nouveau mode de construction de base
Un chez-moi sous l'eauInitialement prévu pour la fin d'année dernière, Subnautica 2 sortira finalement cette année. Il sortira en accès anticipé, dans un premier temps. Il est prévu sur PC et Xbox Series.
Subnautica 2 est un jeu développé par Unknown Worlds et édité par KRAFTON, Inc.
Dans le jeu, les joueurs exploreront un nouvel océan alien, avec de nouveaux biomes, de nouvelles créatures, à la recherche de nouveaux secrets...
Le jeu sera jouable en coop jusqu'à 4.
On nous promet un jeu plus vaste, plus fourni, avec plus d'espèces à découvrir... et bien entendu, plus beau.
Vous pourrez notamment construire votre base et la personnaliser. C'est sur ce dernier élément que la nouvelle vidéo s'attarde.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
Dernières Vidéos
- C4SH le Roublard, un nouveau chasseur pour Borderlands 4
- LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sortira le 22 mai 2026
- Rockbeasts : un jeu de management de groupe de rock
- Cleaning Up!, un jeu d'aspirateur
- Poly Fighter, un roguelike inspiré de Street Fighter
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD