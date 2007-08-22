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Publié le Lundi 16 mars 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
Sherman Commander est sorti
Tank il y aura des hommes...Développé par Iron Wolf Studio et édité par Daedalic Entertainment, Sherman Commander vient de sortir sur PC, sur Steam. Pour info, il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel qui vous plonge en pleine bataille de tanks.
Le jeu vous place aux commandes d'un char américain, le M4 Sherman. Vous pourrez non seulement gérer le positionnement et le déplacement de vos unités blindées et de vos troupes d'infanterie, mais vous pourrez aussi piloter le char durant les combats, face aux nazis, puisque le jeu se déroule durant le débarquement allié durant la Seconde Guerre Mondiale.
Les affrontements se dérouleront un peu partout en Europe, autant dans les villes que dans les campagnes.
Une vidéo de lancement a été diffusée.
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