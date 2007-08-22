Dernières actus
Directive 8020 : le nouveau jeu ...
Barbarian Saga: The Beastmaster,...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 16 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Will: Follow the Light annoncé pour le 28 avril
Fallait pas faire d'enfantWill: Follow the Light sortira finalement le 28 avril prochain, sur PC, sur Steam (où une démo est actuellement disponible), mais aussi sur Xbox Series et PS5. Il est développé par le studio indépendant TomorrowHead Studio.
Will: Follow the Light est un jeu d'aventure narratif qui vous met adns la peau de Will, gardien de phare, qui arpente les eaux et les terres arides du Nord à pied, en voilier ou même à chien de traîneau pour aller au secours de son fils, après avoir reçu un message de détresse de son village natal. L'histoire explore la relation profonde entre un père et son fils, emmenant les joueurs dans une aventure émotionnelle ponctuée de tempêtes violentes, de solitude, et d'un récit sur l'importance des liens familiaux.
Les commandes, tant du voilier que des autres véhicules se veulent réalistes, conçues en collaboration avec des voyageurs arctiques.
Tout au long de leur quête, les joueurs devront surmonter des défis en mer et sur terre, résoudre des énigmes basées sur des éléments réels, utiliser une station météorologique authentique et un système de navigation réaliste, et parcourir des sentiers enneigés en traîneau à chiens à la recherche de réponses.
Une nouvelle vidéo a été publiée.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
Dernières Vidéos
- C4SH le Roublard, un nouveau chasseur pour Borderlands 4
- LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sortira le 22 mai 2026
- Rockbeasts : un jeu de management de groupe de rock
- Cleaning Up!, un jeu d'aspirateur
- Poly Fighter, un roguelike inspiré de Street Fighter
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD