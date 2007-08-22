Steam : les soldes du week-end

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Publié le Samedi 14 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Jolie semaine

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les Tower Defense sont en soldes :
    Rift Breaker
    Thronefall
    Kingdom Rush 5 Aliiance
    Dome Keeper
    Tangy TD
    Orcs Must Die!
    Mindustry
  • Atomfall
  • Victoria 3
  • Autopsy Simulator
  • Rogue Genesia
  • Les jeux Square Enix sont en soldes : 
    Bravely Default : Flying Fairy HD Remaster
    Final Fantasy VII Rebirth
    Dragon Quest I&II HD 2D Rermake
    Final Fantasy XVI
    Nier Automata
    Octopath Traveler
    Life is Strange
    Final Fantasy XIII
    Final Fantasy VIII Remastered
    Final Fantasy
    Final Fantasy II
    Final Fantasy III
    Forspoken
    Just Cause
    Just Cause 2
    Just Cause 3
    Kingdom Hearts III + Re Minde
    Left Alive
    Murdered Soul Suspect
    Sleeping Dogs
  • Mimesis
  • Is this seat taken?
  • Bad Cheese
  • Dredge
  • Les jeux Irlandais sont en soldes
  • Satisfactory
  • GTA V
  • EA Sports FC26
  • Slay the Spire
  • Enshrouded
  • Star Wars Jedi Survivor
  • Arma Reforger
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
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