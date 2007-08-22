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Publié le Samedi 14 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Jolie semaineSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les Tower Defense sont en soldes :
Rift Breaker
Thronefall
Kingdom Rush 5 Aliiance
Dome Keeper
Tangy TD
Orcs Must Die!
Mindustry
- Atomfall
- Victoria 3
- Autopsy Simulator
- Rogue Genesia
- Les jeux Square Enix sont en soldes :
Bravely Default : Flying Fairy HD Remaster
Final Fantasy VII Rebirth
Dragon Quest I&II HD 2D Rermake
Final Fantasy XVI
Nier Automata
Octopath Traveler
Life is Strange
Final Fantasy XIII
Final Fantasy VIII Remastered
Final Fantasy
Final Fantasy II
Final Fantasy III
Forspoken
Just Cause
Just Cause 2
Just Cause 3
Kingdom Hearts III + Re Minde
Left Alive
Murdered Soul Suspect
Sleeping Dogs
- Mimesis
- Is this seat taken?
- Bad Cheese
- Dredge
- Les jeux Irlandais sont en soldes
- Satisfactory
- GTA V
- EA Sports FC26
- Slay the Spire
- Enshrouded
- Star Wars Jedi Survivor
- Arma Reforger
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