- Yerba Buena, un nouveau jeu d'aventure signé Focus Entertainment

Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 11:23:00 par Cedric Gasperini

C'est sûr que l'herbe fumée par les développeurs devait être bonne

Annoncé pour le 26 mai 2026, Yerba Buena est développé par Mad About Pandas, un studio allemand, et édité par Focus Entertainment. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.Yerba Buena est un jeu de plateformes et d'énigmes qui vous plonge dans un monde surréaliste. Vous y incarnez Barb, une jeune PNJ d'un jeu vidéo abandonné. Lorsqu'un complot menace San Francisco, votre ville, vous décidez de la sauver. Vous aurez, pour vous aider, un oscillateur : un objet permettant de copier-coller les mouvements et les caractéristiques du monde qui vous entoure, dans le but de manipuler l'environnement.Le jeu propose une reconstitution de San Francisco des années 70.Une vidéo a été publiée.