Bradley the Badger s'offre Focus Entertainment

Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 12:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu sympa

Focus Entertainment a annoncé avoir signé un partenariat d'édition avec Day 4 Night Studios concernant le jeu Bradley the Badger.C'est l'occasion de présenter le jeu, tout simplement.Développé par un studio composé de vétérans de l'industrie ayant bossé sur des jeux tels que Red Dead Redemtpion ou Mario + The Lapins Crétins, Bradley the Badger est un jeu d'action, d'exploration et de puzzles qui vous met dasn la peau de... Bradley the Badger. Bradley le blaireau, donc.Perdu, Bradley doit parcourir des mondes inconnus pour rentrer chez lui. Mais ces mondes ne sont pas n'importe quels mondes : il s'agit de mondes oubliés lors de développements de jeux vidéo.Bourré de références vidéoludique, le jeu mérite clairement le coup d'oeil.