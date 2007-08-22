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Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Digimon Story Time Stranger sort une démo sur Nintendo Switch 1 et 2
Sortie dans un moisDigimon Story Time Stranger sortira le 10 juillet sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Si vous voulez déjà essayer le jeu, une démo est disponible sur ces deux plateformes, via le Nintendo eShop. Elle est gratuite.
Une nouvelle vidéo a également été publiée pour l'occasion.
Pour rappel, le jeu vous entraîne dans l'exploration des liens qui unissent les humains et les Digimons, après l'effondrement du monde. Il s'agira d'un RPG avec des combats dynamiques au tour par tour.
Il est développé par Media.Vision Inc., édité par Bandai Namco et vous fera incarner Dan Yuki et Kanan Yuki, des agents d’une organisation appelé l’ADAMAS, qui seront envoyé dans le passé pour sauver le monde numérique de la menace des Titans et éviter les terribles répercussions sur le monde humain.
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