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Publié le Vendredi 24 juillet 2026 à 09:45:00 par Jérémie Shao
FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster arrive sur Switch 2
Redécouvrez ces jeux en HDSquare Enix annonce la sortie immédiate de FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster en version numérique sur Nintendo Switch 2 au prix de 49,99 $. Il s'agit de la toute première parution native de ces deux RPG légendaires sur la nouvelle console de Nintendo, bénéficiant pour l'occasion d'améliorations graphiques dédiées.
Ce pack regroupe deux titres majeurs de la franchise :
- FINAL FANTASY X : Suivez le parcours de Tidus, star du blitzball, et de l'invoqueuse Yuna au cours d'un pèlerinage destiné à sauver le monde de Spira.
- FINAL FANTASY X-2 : Deux ans plus tard, partez en quête de secrets anciens aux côtés du trio féminin formé par Yuna, Rikku et Paine.
Cette sortie coïncide avec les 25 ans du lancement original de FINAL FANTASY X au Japon. Pour marquer cet anniversaire symbolique, un logo officiel « FINAL FANTASY X 25th Anniversary » a été spécialement illustré par Tetsuya Nomura.
Que ce soit pour les fans de la première heure ou les nouveaux joueurs, cette édition offre l'occasion idéale de (re)découvrir ces aventures, à la maison comme en déplacement.
On vous laisse découvrir la bande-annonce :
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