(TEST) A lost man (PC)

Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Déserter lors de la Grande Guerre, c'est possible ?

Hein ?

HEIN ?

Quand on a reçu un code pour tester le jeu A Lost Man, sur une histoire d'un type qui déserte durant la Seconde Guerre Mondiale, on s'est demandé, avec Vincent, à qui on allait donner ça à tester.Perso, moi, c'était hors de question. Descendant d'une famille de résistants, je me voyais mal incarner ce genre de type.Pour Vincent, c'était aussi hors de question. Descendant d'une famille de collabos, il se voyait mal incarner ce genre de type.On s'est donc tourné naturellement vers nos nouvelles recrues, Jeremy et Johanna. Jeremy étant d'origine chinoise (on le soupçonne d'avoir postulé uniquement pour nous espionner), vu l'implication médiocre de son pays à cette époque, ce n'était pas le choix le plus judicieux.Cela dit, les origines portugaises de Johanna non plus, ne plaidaient pas en sa faveur.Mais justement. Le Portugal, niveau scène internationale, ils ont fait quoi depuis l'extermination de peuples d'Amérique du Sud ? Hein ?C'est quoi leur apport à l'Histoire ? Ils faisaient quoi, les ancêtres de Mâdême Johanna pendant que les nôtres se faisaient tirailler dans le maquis (pour moi) ou se fêlaient deux côtes en tombant d'un mirador (pour Vincent) ? Ils faisaient quoi à part pêcher de la morue et des sardines, et chanter du Fado ? Hein ?Il était donc temps de rééquilibrer un peu tout ça. C'est donc Johanna qui a été désigné pour tester le jeu. Elle n'a pas forcément compris le lien quand on est venu l'engueuler en lui jetant le code écrit à la va-vite sur un bout d'essuie-tout, en lui gueulant "Ça, c'est pour la morue, les sardines et le Fado !". Mais elle l'a testée. Comme quoi, les portugais peuvent être de bons petits soldats.