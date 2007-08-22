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Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 12:00:00 par Jérémie Shao
Northgard Battleground, première beta ouverte
Un Rise of Kingdoms nordique ?Northgard Battleground est un auto-battler combiné à city-builder dans un univers viking développé par Funday Games (développeur de Deep Rock Galactic : Survivior) et édité par Shiro Unlimited. Elle lancera sa beta ouverte du 9 juillet au 15 juillet pour l'événement Tacticon de Steam.
Renaissez des ruines après le Ragnarök à travers une expérience unique qui fusionne la contruction de colonies et la tension d'un auto-battler. À la tête de clans vikings possédant chaun leurs propres traits et styles de jeu, vous devrez fonder une colonie prospère, amasser des ressources vitales et lever une armée pour terrasser vos riveaux. Chaque décision architecturale et économique influencera directement l'issue des affrontements automatisés où vos guerriers défendront votre honneur.
La prospérité de votre peuple repose sur une gestion rigoureuse et le positionnement judicieux de vos bâtiments, indispensable pour débloquer des synergies. Les victoires sur le champ de bataille vous rapporteront des Krowns, monnaie nécessaire pour agrandir votre territoire, recruter de nouveaux villageois et consolider votre économie. De plus, l'accumulation de Lore vous permettra de vous attirer les faveurs des divinités nordiques et obtenir des bénédictions capable de renverser le cours d'une partie.
Ce titre vous invite à mesurer vos compétences tactiques à celle de vos adversaires lors des compétitions PvP asynchrones, pffrant un équilibre entre accéssibilité et profondeur tactique.
Vous pouvez en découvrir d'avantage avec le gameplay overview :
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