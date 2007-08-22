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Publié le Vendredi 19 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?
Faites un prêt à la consommationRockstar a annoncé le lancement des précommandes de son GTA VI pour le 25 juin prochain. Les paris sont ouverts quant au prix du jeu. Et on parle du jeu de base, hein, pas d'une éventuelle édition collector qui, à coup sûr, se retrouvera en rupture de stock en moins de 5 minutes et aussitôt revendue sur les sites de seconde main avec des X2, X3 voire X4 en termes de tarifs, parce que le monde est monde et qu'il est peuplé de sales cons.
Bref. Walid, qui ne croit pas en la bonté humaine, parie sur du 99,99 € pour le jeu en édition standard.
Vincent, qui pense que le monde est bon au fond de lui, a parié sur du 69,99 €.
Personnellement, je mise sur du 89,99 €.
On vous rappelle que le jeu racontera l'histoire de Jason et Lucia, parce qu'on peut faire des jeux cultes mais ne pas être foutu de trouver des noms corrects à ses personnages, un jeune couple qui se retrouve au coeur d'un complet criminel, dans l'état fictif de Leonida, une région ensoleillée d'Amérique, qui fleure quand même bon la Floride.
D'ailleurs, la jaquette du jeu a un petit côté "Deux flics à Miami" dans son ambiance et ses couleurs.
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