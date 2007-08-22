- My Hero Academia : All's Justice sur Nintendo Switch 2 en septembre

Publié le Vendredi 19 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Baston portable

MY HERO ACADEMIA: All's Justice est sorti sur PC via Steam, Xbox Series X|S et PS5 en février de cette année. Il est annoncé sur Nitendo Switch 2 pour la rentrée. Il débarquera le 4 septembre 2026.l s'agit d'un jeu de combat en arène inspiré du manga MY HERO ACADEMIA. Situé dans l’arc narratif « Bataille finale », le jeu proposera un mode Histoire cinématique et des batailles en 3 contre 3 où s’affrontent les héros et les méchants les plus emblématiques de la série.Mode histoire, mode mission en équipes (les joueurs explorent la ville et se mêlent aux étudiants de la classe 1-A pour participer à des entraînements, accomplir des missions, combattre...), mode Combat Flashback (revivre les moments phares de la saga) et mode Journal du Héros (chaque élève de la classe 1-A a sa propre histoire) vous attendent.Une mise à jour ajoutera, sur toutes les plateformes, ce même 4 septembre, un nouveau mode "Mini-jeux" incluant toute une série d'activités mettant en scène les élèves de la classe 1-A. Cette mise à jour sera gratuite.MY HERO ACADEMIA : ALL’S JUSTICE sera disponible sur Nintendo Switch 2 en Édition Standard, Édition Deluxe et Édition Ultimate, mais aussi en édition physique incuant une illustraiton exclusive réalisée par le studio Bones.Le jeu est, on le rappelle, signé Bandai Namco Entertainment Europe.