(TEST) Xenoblade Chronicles Definitive Edition (Nintendo Switch 2)

Publié le Jeudi 18 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Est-ce vraiment indispensable ?

Certains vieux hits s'offrent une vraie cure de jouvence quand ils sont adaptés sur des consoles modernes. On les redécouvre alors avec plaisir, avec un oeil nouveau et, souvent, la magie opère à nouveau.D'autres, tout aussi bons soient-ils à la base, n'arrivent pas à relancer la machine. On ne retrouve plus cette petite flamme qui nous avait scotché auparavant.Et il y a aussi certains jeux qui sont entre deux : exaltants à l'origine, on retrouve ce plaisir d'y rejouer... mais la flamme est passée d'un gros incendie à une petite flamèche.C'est toujours ça, me direz-vous...