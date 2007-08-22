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Publié le Jeudi 18 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Woodo : faites la démo de ce petit jeu tout mignon
Bois tendrePetit jeu de puzzles 3D tout mignon, Woodo est un jeu développé par Tiny Monks Tales et édité par Daedalic Entertainment, qui sortira sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series dans le courant de l'année.
Faites-vous plaisir : une démo est disponible sur toutes les plateformes, pour l'essayer avant de l'adopter.
Woodo, c'est l'histoire de Foxy, une petite renarde de bois qui va passer son été à la campagne, alors qu'elle est plus habituée à la ville. Elle va rencontrer une copine grenouille et s'amuser à fabriquer des décors grâce à des pièces de bois.
Le tout, raconté avec les impressions de Foxy. Un jeu tranquille, sans timing, sans stress, juste basé sur la narration.
C'est mignon tout plein et la vidéo donne envie de tester tout ça.
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