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Publié le Mercredi 17 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Billie, à la croisée des mondes, le nouveau Disney de Noël
Harriette Potter ?Disney a dévoilé son nouveau film de Noël. Et ce sera Billie, à la croisée des mondes, qui sortira le 25 novembre prochain.
Il raconte l'histoire de Billie, une jeune fille impulsive, qui lutte contre le système pour trouver sa place. Les difficultés de l'adolescence qui vont s'amplifier quand elle se découvre des pouvoirs magiques... Elle est alors propulsée dans le Royaume magique de Hexe où elle rencontre Madame Quill – une plume enchantée – et Elias Quire, un journal magique, qui vont lui servir de guide.
Elle va surtout apprendre... à devenir une sorcière.
Réalisé par Jason Hand (Vaïana 2) et Fawn Veerasunthorn, le film réunit, pour les voix originales, Hailee Steinfeld (Billie), Rashida Jones (Alice), Tracey Ullman (Madame Quill) et Stephen Fry (Elias Quire).
La première bande-annonce est... mouais...
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