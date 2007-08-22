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Publié le Mercredi 17 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Empluna : un city-builder différent
Mon projet, ma villeEmpluna est un city-builder qui pousse le concept un peu plus loin. Vous allez créer votre ville. Mais pas en plaçant un bâtiment après l'autre sans se soucier plus que ça de l'architecture intérieure et extérieure.
Ici, vous construisez les bâtiments, vous gérez les pièces quiles composent, vous gérez les rues...
Selon vos constructions, certaines catégories d'habitants viennent y vivre. Artisans, familles, chercheurs, artistes, touristes et j'en passe. Chacun a des besoins et vous lancera des défis.
Vous pourrez créer plusieurs plans de maisons, d'usines, de bureaux... et les utiliser en les plaçant un à un, voire en planifiant leurs constructions pour plus tard.
Vous pourrez aussi automatiser les tâches.
Développé par BigCodersPlanet, le jeu est prévu pour cette année, sur PC, sur Steam.
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