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Publié le Mercredi 17 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Case Solved: The London Files arrive aussi sur consoles et mobiles
British CluedoCase Solved: The London Files est un jeu développé par Minimol Games et édité par SpecNext Ltd, le jeu sortira sur PC, sur Steam, dans le courant de l'année. Une démo est d'ores et déjà téléchargeable.
Le jeu vient d'être également annoncé sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il sortira aussi sur iOS et Android.
Le jeu vous plonge dans la capitale anglaise des années 60. Des meurtres ont lieu dans les bas-fonds de Londres. Et c'est vous qui allez mener l'enquête pour démasquer le coupable. De nombreux suspects sont à interroger et le problème, c'est qu'ils ont tous un alibi foireux et de bonnes raisons d'avoir perpétré ces meurtres...
Il va falloir rassembler les informations, recouper les indices et démêler le vrai du faux...
Le jeu se veut exigent, même si destiné à un large public, en témoignent ses graphismes dessinés à la main et ses animations sommaires.
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