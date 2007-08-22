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Publié le Mercredi 17 juin 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Copa City : gérez un club de foot
Tout ce qui se passe autourDéveloppé par le studio indépendant Triple Espresso SA qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas un studio italien mais polonais, Copa City est un jeu de gestion de club de football, qui vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.
Vous n'allez pas gérer l'équipe, mais le club.
S'occuper du stade, l'agrandir si besoin, améliorer ses infrastructures, son confort, les offres proposées aux spectateurs, aménager des fan zones, gérer la sécurité, les transports, bref, tout ce qui tourne autour d'un club de foot.
Vous devrez vous adapter, également, aux imprévus qui peuvent survenir avant, durant et après la partie.
De vrais clubs sous licence sont inclus dans le jeu : Arsenal FC, le FC Bayern München, le Borussia Dortmund, le Clube de Regatas do Flamengo, le Beşiktaş J.K. et l’Olympique de Marseille.
Le jeu est à découvrir en vidéo :
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