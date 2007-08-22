The Punisher : One Last Kill, la critique du film

Publié le Lundi 18 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Comme les Fingers, ça mériterait d'être un peu plus long...

Notre ami Sylvain est revenu d'entre les morts pour nous parler d'un nouveau film Marvel, The Punisher : One Last Kill. Un moyen-métrage d'une cinquantaine de minutes, créé pour remettre le personnage sur le devant de la scène, avant son apparition dans le prochain film Spider-Man.Entre échecs, déception et n'importe nawak, Marvel tente donc des petits coups par-ci par-là pour relancer ses licences...Ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée ni que ça ne fonctionnera pas...La preuve, notre Sylvain national a tellement aimé ce film qu'il a commandé un t-shirt Punisher sur une plateforme chinoise. Bon, il a reçu "The Pleurnicheur" à la place. Mais c'est une autre histoire...