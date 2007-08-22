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Publié le Lundi 18 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
The Punisher : One Last Kill, la critique du film
Comme les Fingers, ça mériterait d'être un peu plus long...Notre ami Sylvain est revenu d'entre les morts pour nous parler d'un nouveau film Marvel, The Punisher : One Last Kill. Un moyen-métrage d'une cinquantaine de minutes, créé pour remettre le personnage sur le devant de la scène, avant son apparition dans le prochain film Spider-Man.
Entre échecs, déception et n'importe nawak, Marvel tente donc des petits coups par-ci par-là pour relancer ses licences...
Ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée ni que ça ne fonctionnera pas...
La preuve, notre Sylvain national a tellement aimé ce film qu'il a commandé un t-shirt Punisher sur une plateforme chinoise. Bon, il a reçu "The Pleurnicheur" à la place. Mais c'est une autre histoire...
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