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Publié le Lundi 18 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Unbox the Room, un jeu de rangement
Range ta chambre !Vous recevez des cartons et vous devez les vider et placer les choses à un endroit de la pièce pour que ça fasse chouette et douillet.
Voilà comme on résume en une seule phrase le jeu Unbox the Room...
Développé par Weird Penguin Games, Unbox the Room vient de sortir sur Nintendo Switch. Avec ses graphismes façon dessin, le jeu est un jeu tranquille, pour vous détendre.
Et oui, c'est bien ça, il faut sortir des trucs d'un carton et les placer dans votre piève. Salle de bain, salon, chambre... il y a plein de pièces différentes, plein d'objets, bref, des heures à tout mettre à la bonne place.
Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, voici une vidéo qui présente le jeu :
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