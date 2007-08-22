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Steam : les soldes du week-end

Gog.com, les soldes du week-end

 

Publié le Lundi 18 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Eldritch Escape s'offre un Playtest

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Développé par Krystone Games, Eldritch Escape se définit comme un "Bullet Heaven d'extraction Lovecraftien". Dans un royaume où un ancien dieu eldritch a tout dévasté, une poignée de survivants tentent de s'échapper de ce monde qui se fait engloutir peu à peu. Des hordes de monstres les assaillent de toutes parts...

Plusieurs personnages sont proposés à incarner. Chacun possède des capacités spéciales et des armes que vous pourrez améliorer. D'autres armes pourront être trouvées sur le champ de bataille.

Vous pourrez aussi améliorer votre camp de base aux fils de vos runs, pour accéder à plus de marchands qui proposeront de l'équipement et des améliorations. Mais pour ça, il faudra rentrer à la base sain et sauf, sinon vous risquez de perdre tout ce que vous avez trouvé.

Jouable en coop, le jeu sort cette année, sur PC, sur Steam.
Une démo est actuellement disponible pour tester le jeu.

Un Playtest aura lieu le 22 mai.

 

 
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