Dernières actus
Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) Corsair MM Glass Large, u...
The Aquarium, un jeu de pêche e...
Publié le Dimanche 17 mai 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
N'oublie jamaisCes derniers temps, je trouve que j’oublie quand même beaucoup de trucs. Des mots, surtout. Des mots simples, évidents, des mots de tous les jours.
Je les ai sur le bout de la langue, hein, mais ils n’arrivent pas à sortir. Pour un mec qui écrit des pages et des pages par jour, ça tombe quand même mal.
Mais de toute manière, je trouve que depuis j’ai franchi le cap des 50 ans, je baisse. Physiquement, je baisse. Intellectuellement, je suis en chute libre.
J’en parlais il y a peu à ma chère, tendre et aimante épouse : « Paloma, tu ne trouves pas que je baisse en ce moment ? ».
Alors oui. Peu de personnes le savent, mais ma chère, tendre et aimante épouse s’appelle Paloma.
Nous nous sommes rencontrés un soir d’été andalou, sous une chaleur accablante. J’étais accoudé au bar, me rafraîchissant avec une bière locale, sans alcool ou du moins semblait-elle sans alcool parce que je ne veux pas dire, mais la bière espagnole, c’est quand même léger. Cela dit, quand il fait chaud comme ce jour-là, c’est bien. C’est ce qu’il faut.
Mais je m’égare. Revenons à nos amours andalouses. J’étais accoudé au bar, disais-je. Elle dansait le flamenco debout sur une table, faisant claquer ses talons au rythme de la musique et des applaudissements du public, jouant avec sa robe large aux couleurs estivales. Elle était belle. J’étais jeune. Nous nous sommes aimés au milieu des sacs de grains dans la remise attenante.
Et de fil en aiguille, de tapas en tortillas, nous nous sommes mariés et je l’ai ramené au pays.
J’oublie des choses, ces derniers temps, mais il y en a que je n’oublierai jamais.
Mais en tout cas, ces derniers temps, je trouve que j’oublie quand même beaucoup de trucs. J’en parlais il y a peu à ma chère, tendre et aimante épouse : « Paloma, tu ne trouves pas que je baisse en ce moment ? J’ai l’impression que les mots me viennent moins bien, de manière moins fluide, et certains noms aussi. Tiens, pas plus tard que ce matin, j’ai croisé le voisin et j’avais oublié son nom. Alors que… ah ben tiens, ça me reprends. Comme il s’appelle, déjà, le voisin, celui de droite, un grand gars, sympa avec des lunettes, tu sais, machin là… il est venu dîner à la maison hier soir… ».
Et c’est dingue, parce que j’ai toujours eu une bonne mémoire.
Alors oui, j’avoue. J’ai toujours eu une bonne mémoire, mais pas forcément celle des noms. Donc l’exemple précité n’est pas forcément un bon exemple. Mais quand même. Il y a des limites. Parce que machin-là, je l’avais vu la veille, hein. Mais y’a des trucs, comme ça, qui semblent foutre le camp.
Et puis j’ai comme des absences. Des fois, je suis, par exemple, devant la télévision à regarder un film et paf, y’a une demi-heure qui saute. Paloma me dit que c’est parce que je m’endors, mais moi je sais que je ne me suis pas endormi, la preuve, j’ai même pas de bave au coin de la bouche. Oui parce que c’est terrible, ça, mais depuis quelque temps, quand je m’endors assis ou debout, je bave.
Cela dit, je ne m’endors jamais debout. C’est un coup à se casser la gueule, ça. Mais bon, debout, assis, c’est du pareil au même, le torse et la tête sont relevés.
Après, je ne me souviens plus si c’est moi qui bave ou si c’est Paloma. Parce que là, à vous en parler, j’ai comme un doute.
Raaaaaaaaah, je vous dis que j’ai la mémoire qui Flunch. Nan. C’est pas ça qu’on dit. Ça m’étonnerait que l’expression ce soit « j’ai la mémoire comme un self pas cher ». Ah merde, vous voyez, des fois, je ne trouve plus mes mots.
Paloma me dit que je devrais aller concerter. Concerter ?
Et surtout, elle me rappelle qu’elle ne ‘appelle pas Paloma, qu’elle n’est pas espagnole et qu’on ne s’est jamais rencontré dans un bar en Andalousie. Et que d’ailleurs, je ne suis jamais allé en Andalousie et qu’elle ne sait donc pas d’où je sors ça, mais qu’elle me le fera payer.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Et euh… c’est quoi le mot qui manque, déjà ?
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
Dernières Vidéos
- Unbox the Room, un jeu de rangement
- The Adventures of Sir Kicksalot, une aventure Minecraftesque
- 007 First Light : un nouveau making-of
- Whirlight, un jeu d'aventure qui a l'air chouette
- Eldritch Escape s'offre un Playtest
- The Aquarium, un jeu de pêche et de construction
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD