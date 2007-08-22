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Publié le Vendredi 15 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
The Aquarium, un jeu de pêche et de construction
Sous l'eau, la vieDans The Aquarium, vous allez découvrir un nouveau monde sous-marin. Vous allez plonger, explorer la nature sous-marine, découvrir de nouvelles espèces de poissons, les attraper, à mains nues semble-t-il, et vous allez ensuite les ramener chez vous pour les exposer dans un gros aquarium.
Vous pourrez aménager votre intérieur, créer de nouveaux aquariums, les décorer avec des plantes et autres rochers, branches... puis mettre vos trouvailles dedans et les admirer pendant des heures.
Le jeu est développé par Elwar Games et édité par Ultimate Publishing. Il sort prochainement en accès anticipé, mais vous pouvez d'ores et déjà tester le jeu sur PC, sur Steam, grâce à une démo gratuite. Il sortira cette année.
Le jeu est aussi, à termes, prévu sur Xbox Series et Playstation 5.
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