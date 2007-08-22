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Publié le Vendredi 15 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
STARDUST: Wish of Witch, le tactical JRPG sort le 28 mai
Poussière d'étoileSTARDUST: Wish of Witch est un jeu coréen (mais avec une version française) développé par Kniv Studio. C'est un jeu de rôle stratégique et tactique, au tour par tour. Un JRPG qui raconte la difficulté du passage à l'âge adulte...
Le jeu sortira le 28 mai, sur PC, sur Steam (où il est noté au 29 mai, contrairement à ce que nous annonce le communiqué de presse). Une démo est d'ailleurs proposée, avec la première heure et demie du jeu.
Réalisé en pixel art, façon JRPG des années 90, le jeu propose un garmeplay au tour par tour. Jeu solo, il raconte l'histoire de deux jeunes filles, une guerrière garçon manqué et son amie mage, qui partent à l'aventure à travers les étoiles et vont combattre le mal.
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