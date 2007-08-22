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Publié le Vendredi 15 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Hell Let Loose: Vietnam annoncé pour juin
Les années YéyéLa date de sortie du jeu Hell Let Loose: Vietnam a été révélée. Le jeu est attendu pour le 18 juin prochain. Une nouvelle vidéo accompagne cette annonce.
Pour rappel, le jeu est signé Expression Games et sera édité par Team17. Il sortira sur PC, Xbox Series et PS5.
C'est un FPS multijoueur : il proposera des combats à 50v50. 100 personnes sur une carte (des bots remplaceront les joueurs s'il n'y en a pas assez), à se faire la guerre dans la jungle et les rizières.
Véhicules volants, roulants, naviguants... vous pourrez piloter des engins divers et variés, tirer à la mitrailleuse, balancer du napalm...Les développeurs promettent un arsenal conséquent.
6 cartes sont prévues, avec leur lot de jungle, de voies navigables, de tunnels, mais aussi de clairières...
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