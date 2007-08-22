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Publié le Jeudi 14 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Warhammer Skulls revient le 21 mai : toutes les infos sur les jeux
Prenez rendez-vousCette année encore, Games Workshop tiendra son Warhammer Skulls. Un rendez-vous en ligne qui proposera de nouvelles infos sur la licence en général et sur les jeux à venir en particulier.
Au programme :
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Focus Entertainment & Saber Interactive)
- Warhammer 40,000: Darktide (Fatshark)
- Warhammer 40,000: Rogue Trader et Warhammer 40,000: Dark Heresy (Owlcat Games)
- Warhammer 40,000 Boltgun 2 et Warhammer Survivors (Devolver Digital & Auroch Digital)
- Total War: Warhammer III (Sega & Creative Assembly)
- Warhammer 40,000: Battlesector (Slitherine)
- Warhammer 40,000 Dawn of War IV (Deep Silver, KING Art Games)
On nous annonce également des premières mondiales...
Seront présents, les studios Creative Assembly, Owlcat Games, Auroch Digital.
A retrouver sur Youtube et Twitch, le 21 mai à partir de 18h (CET).
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