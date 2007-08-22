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Publié le Jeudi 14 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

 

Warhammer Skulls revient le 21 mai : toutes les infos sur les jeux

Prenez rendez-vous

Cette année encore, Games Workshop tiendra son Warhammer Skulls. Un rendez-vous en ligne qui proposera de nouvelles infos sur la licence en général et sur les jeux à venir en particulier.

Au programme :
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Focus Entertainment & Saber Interactive)
  • Warhammer 40,000: Darktide (Fatshark)
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader et Warhammer 40,000: Dark Heresy (Owlcat Games)
  • Warhammer 40,000 Boltgun 2 et Warhammer Survivors (Devolver Digital & Auroch Digital)
  • Total War: Warhammer III (Sega & Creative Assembly)
  • Warhammer 40,000: Battlesector (Slitherine)
  • Warhammer 40,000 Dawn of War IV (Deep Silver, KING Art Games)
mais aussi la sortie de Mechanicus 2.

On nous annonce également des premières mondiales...

Seront présents, les studios Creative Assembly, Owlcat Games, Auroch Digital.

A retrouver sur Youtube et Twitch, le 21 mai à partir de 18h (CET).

 

 
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