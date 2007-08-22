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Publié le Mercredi 13 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Deadzone Rogue 2 : le nouveau FPS roguelite en développement
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon FPS...Après le succès du premier opus, Prophecy Games a annoncé le développement de Deadzone Rogue 2. Plus d'infos et notamment une date de sortie devraient être communiquées en juin.
En attendant, il s'agit toujours d'un FPS roguelite. Alors que la Terre est tombée aux mains de Monarch, une IA corrompue, et de ses machines, vous incarnez un soldat, Talon 13-10, et allez les combattre. Le jeu se joue en solo ou en coop jusqu'à 3 joueurs.
A chaque fois que vous mourez, votre matrice neurale vous recrée et ajoute à votre équipement mais aussi à votre corps, des améliorations, que vous aurez trouvé sur le champ de bataille.
Vous pourrez créer des builds grâce aux centaines d'augmentations, armes, avantages et objets.
Le jeu sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
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