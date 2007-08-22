Nitro Gen Omega est sorti

Publié le Mercredi 13 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mon mecha à moi

Développé par le studio italien Destinybit, le jeu Nitro Gen Omega est un JRPG tactique. Il vient de sortir sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu était disponible depuis un moment sur Steam, en accès anticipé.L'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique où les machines ont pris le pouvoir. Saloperie de ChatGPT. Vous allez gérer un groupe de mercenaires qui combat ces machines.Vous allez parcourir un monde ouvert et venir en aide aux différents survivants que vous allez croiser. Vous devrez gérer votre équipe et piloter un mecha que vous pourrez améliorer, personnaliser...Les combats sont au tour par tour.En enfin, le jeu est complètement inspiré des animes japonais.