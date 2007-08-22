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Publié le Mardi 12 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Elfie, un éléphant qui fait des châteaux de sable
Préparez vos vacancesElfie: A Sand Plan est un jeu dans lequel vous allez aider Elfie, un éléphant, à faire des châteaux de sable sur la plage. Petit jeu de construction en 3D, Elfie: A Sand Plan vous propose de suivre les plans d'Elfie, en vous aidant de votre seau et de votre pelle.
C'est simple, tranquille, sans pression et devrait vous permettre de passer un bon moment relaxant.
Une mode bac à sable (hahaha) vous permettra même de faire vos propres créations.
Le jeu propose même une démo. Il vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est déevloppé par Pressed Elephant.
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