Dernières actus
Resident Evil Requiem : le nouve...
Storm Horse Simulator, un nouvea...
Warhammer 40,000: Dawn of War IV...
LEGO Batman : L'Héritage du Che...
Publié le Lundi 11 mai 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Drill Deep, un jeu à creuser jusqu'à la folie
Au Nord, c'étaient les coronsDéveloppé par Crossbridge Game Studios, Drill Deep est un jeu prévu sur PC, cette année, via Steam. Vous pouvez d'ailleurs demander un accès au Playtest.
Dans le jeu, vous allez déjà créer votre base en cliquant sur des blocs. Il faudra l'agrandir, l'améliorer, la rendre plus performante. L'idée est d'exploiter une mine en creusant toujours plus profond.
Mais attention, plus vous creusez, plus la folie s'empare de vous et vous risquez de déterrer des choses qu'il aurait mieux valu laisser dormir à jamais...
Entre roguelite et gestion, Drill Deep prend son inspiration dans les oeuvres de Lovecraft.
Un jeu à découvrir en vidéo :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)
- (TEST) Aphelion (PC, PS5, Xbox Series)
- Ouverture du Pop-Up Store éphémère sur Star Wars à Paris
- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
- PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de mai
Dernières Vidéos
- RoadHouse Simulator : mieux que le film ?
- Elfie, un éléphant qui fait des châteaux de sable
- Tame-a-goat-chi, un tamagotchi chèvre
- Zoo Simulator à son tour dispo sur PS5
- Drill Deep, un jeu à creuser jusqu'à la folie
- Resident Evil Requiem : le nouveau mode Leon doit mourir à jamais
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD